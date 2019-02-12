عيد الحب 2019_ حكم الاحتفال بعيد الحب “valentine day” في الشرع وآراء الشيوخ بالأدلة

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“الان” تردد قناة توب موفير “Top Movies” للأفلام الأجنبية “الأكشن والإثارة” على النايل سات فبراير 2019
تردد قناة كراميش Karameesh Tv لأناشيد الأطفال تحديث فبراير 2019
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“جميع” اجازات 2019 الرسمية في مصر وجميع العطلات للعام الجديد للمدارس والعاملين بالقطاعين الخاص والعام
هنا مميزات تابلت الثانوية العامة وطريقة القيام بإصلاح تابلت المدارس في حال تعطله والتأمين ضد السرقة