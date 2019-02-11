كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الصور الأولى من "سوبر ميرو" لـ ايمى سمير غانم وحمدى الميرغني من إنتاج السبكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المنتج أحمد السبكي، اليوم، تصوير أول مشاهد مسلسل "سوبر ميرو" للنجمة ايمي سمير غانم والنجم الكوميدي حمدى الميرغني وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالعمل استعدادا لعرضه ضمن سباق موسم الدراما الرمضانية لهذا العام.

"سوبر ميرو" بطولة ايمي سمير غانم وحمدى الميرغني وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وملك قوره ومحمد محمود وأحمد سلطان وبالاشتراك من النجم الكبير سمير غانم، ومن تأليف ـحمد محمدى ومحى وإشراف محمد أحمد السبكي، وإنتاج احمد السبكي، وإخراج وليد الحلفاوى.