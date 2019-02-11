بدأ توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة

يتيح الجهاز اللوحي “التابلت” للطالب مصادر تعليمية متعددة وطريقة تعليمية صحيحة، ويبلغ ثمنه تقريبيا 4500 جنية، ومحمل عليه بنك المعرفة والكتاب المدرسي والمناهج الدراسية التي تفيد الطالب.

في حالة الحريق وسرقة الجهاز ستتحمل الوزارة قيمة التأمين، وفي حالة عطل الجهاز أو تلفه يتوجه الطالب في البداية إلى إخصائي التطوير التكنولوجي، وفي حالة استمرار عطل الجهاز يتم الأتصال بخدمة العملاء وتوجيه الطالب لكيفية حل المشكلة، ويمكنكم الضغط على الرابط التالي من هنا للمحادثة المباشرة مع خدمة العملاء.