مشاهدة مباراة الوداد و لوبي ستارز فى دورى ابطال افريقيا

الوداد الرياضي المغربي في مواجهة مكررة وستكون إلي حد ما سهلة في مواجهة نادي لوبي ستارز، بعد أن نجح بالفوز عليه في اللقاء الماضي بالذهاب الذي أقيم في نيجيريا، بعد هدف من ركلة جزاء من اللاعب محمد ناهيري وأضاع محمد أوناجم ركلة آخري، فهل ينجح الفريق المغربي صاحب اللقب في العام قبل الماضي من حسم التأهل بشكل شبة رسمي من الفوز علي حساب الفريق النيجيري لوبي ستارز.

تنطلق مواجهة الوداد الرياضي ولوبي ستارز فى تمام الساعة العاشرة غداً الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز، فى لقاء الإياب من لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019 البطولة الإستثنائية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز غداً

من المرتقب أن تنقل مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 3، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة بطريقة الإشتراك المباشر لدي القناة أو عن طريق أقرب موزع للخدمة في المدينة التي تتواجد بها ويكون لديه حقوق توزيع، أو عن طريق موقع جول العرب.

المباراة

الوداد الرياضي ضد لوبي ستارز

اليوم

الثلاثاء 12 / فبراير / 2019

الساعة

22:00 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة

بي إن سبورت 3

الملعب

المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله