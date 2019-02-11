التعليم: البريد الإلكتروني طريقة التواصل مع المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

صرح الأستاذ محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الخميس القادم هو اليوم الأخير في التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونياً، على أن تبدأ الإدارات في استلام الأوراق المطلوبة في الإعلان من السبت الموافق 16 فبراير وحتى يوم الخميس 21 فبراير، مطالباً من كل المتقدمين أن يقوموا بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بهم لأنه سيكون طريقة التواصل معهم إذا تم اختيارهم للوظائف المطروحة.

كما أضاف الدكتور محمد عمر، أنه في ضوء حرص الوزارة لسرعة وضمان التواصل مع كل المتقدمين لابد من إدخال معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمتقدم على الاستمارة الإلكترونية وهذا للتواصل والأخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود في حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة.

كما وجه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى من قدم في المسابقة بأهمية التأكد من إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح عن طريق تحديث بياناته عبر الموقع المخصص لاستقبال الطلبات لضمان سرعة التواصل معهم.