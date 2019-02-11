غداً أنغام تطرح أول أغنية من ألبومها الجديد “ياريتك فاهمني”

من المقرر أن تطرح أنغام أول أغنية من ألبومها الجديد، غدا الثلاثاء، والتي تحمل اسم “ياريتك فاهمني” على أحد التطبيقات الغنائية المشهورة وقناة روتانا الرسمية وعلى موقع روتانا الرسمية وعبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وطرحت أنغام منذ يومين، برومو الأغنية لتشويق الجمهور، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع مادي، وإنتاج شركة روتانا.

كما طرحت أنغام في الفترة الأخيرة أغنية “بخاف أفرح” وهي من كلمات تركي أل الشيخ، وألحان خالد عز، بجانب أغنية “فاكر زمان” الأغنية الدعائية لمهرجان الجونة السينمائي، وشاركها الغناء الفنان محمد الشرنوبي، وحققت الأغنية ردود فعل إيجابية قوية ونسبة مشاهدة كبيرة للغاية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.