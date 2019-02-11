وفاة بوتفليقة تثير سخرية نشطاء مواقع التواصل !

أثارت شائعة وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك وتويتر.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي اليوم خبرا يفيد بوفاة بوتفليقة، لكن سرعان تم نفيها في الجزائر.

وكتب أحد النشطاء على موقع تويتر ساخرا:" وفاة بوتفليقة لن تكون عائق له أمام ممارسة مهامه كرئيس".

وغرد اخر قائلا:" أنباء عن وفاة طبيب بتوفليقة بعد صراع مع مرضه".

وكتب أخر:" وفاة المرض بعد صراع مرير مع بوتفليقه.. انا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن ترشحه لولاية خامسة، في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.