مسلسل ابو العروسة الحلقة 90 - تشويق متجدد

تسببت الحلقة 89 من مسلسل أبو العروسة، فى حزن الجماهير بسبب أحداث الحلقة التي أصابتها بالإحباط بسبب الخلافات التي ظهرت خلال الحلقة خاصةً بين طارق وزينب.

الحلقة 90 قيد الرفع .. انتظرونا

بالإضافة لتأثر جماهير أبو العروسة الجزء الثانى من قصة شيري وشريف وكذلك شهد ومهند فقد شهر الجماهير أن الأمل والبهجة التي نشرها مسلسل أبو العروسة من أولى حلقات الجزء الثانى قد إختفت مما جعل الجماهير يشعرون بالحزن.

على الجانب الآخر يجد البعض أن الجزء الثانى أحداثه أقل بكثير من أحداث الجزء الأول خاصةً أن هذا الجزء من أبو العروسة قلت أحداثه واعتمد على بعض المشاهد.

المسلسل من بطولة كوكبة من النجوم، أبرزهم: سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقى، مدحت صالح، ميدو عادل، أحمد صيام، محمود حجازى و ولاء شريف ومن إخراج كمال منصور وتأليف الكاتب هانى كمال.