“تردد” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مجانا الثلاثاء في دوري...

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019 هو أكثر ما يبحث عنه محب كرة القدم الآن، من اجل مشاهدة المباراة الرابعة لنادي القرن في دور المجموعات بدوري الأبطال مجانا، حيث أن قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة هي صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ولهذا سنحاول عبر تلك المقالة توفير حلول أخرى من أجل مشاهدة اللقاء المرتقب بين الفريقين.

يدخل النادي الأهلي تلك المواجهة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وعبور دور المجموعات، حيث إنه لديه 7 نقاط قد جمعهما من انتصارين وتعادل، أما سيمبا فلديه ثلاث نقاط فقط، وذلك اللقاء هو الأمل الأخير للفريق إذا أراد التأهل للدور التالي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

ستكون القنوات التي يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم عن طريق قناة إرينا سبورت على القمر يوتلسات وتردد القناة هو 11512 ومعدل التصحيح هو 30000، وهناك قنوات أخرى ناقلة للمباراة وهي كالتالي.

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسنقوم بإضافة قنوات فضائية أخرى ستنقل اللقاء، في حال تمكنا من الحصول على ترددات يفترض نقلها للقاء الأهلي ضد سيمبا.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمباراة اليوم

محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: علي معلول وأيمن اشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، خط الوسط: كريم نيدفيد وعمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

وسيكون المعلق المصري علي محمد علي هو من سيتولى التعليق على المواجهة بين الاهلي وسيمبا، وذلك كما أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت.