كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أحمد السبكي يصور مسلسل "سوبر ميرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يصور اليوم، المنتج أحمد السبكي، أول مشاهد مسلسل "سوبر ميرو"، للنجمة إيمي سمير غانم والنجم الكوميدي حمدى الميرغني، وذلك داخل إحدى اللوكيشنات الخاصة بالعمل استعدادا لعرضه ضمن سباق موسم الدراما الرمضانية لهذا العام.
"سوبر ميرو"، بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان وبالاشتراك من النجم الكبير سمير غانم ومن تأليف أحمد محمدى ومحى وإشراف محمد أحمد السبكي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج وليد الحلفاوي.