رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي .. التجاري .. الزراعي .....

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني بدأت في الاستعداد مبكرا لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2018/2019 “الدور الأول” فمن المقرر إجراء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي في شهر مايو 2019 وسنتابع معكم جميع التفاصيل الخاصة بالاستعداد لامتحانات هذا العام من خلال إضافة كل جديد على هذا التقرير الهام والخاص بامتحانات الدبلومات الفنية التالية دبلوم صناعي

دبلوم زراعي

دبلوم تجاري

دبلوم مدارس التمريض

دبلوم المدارس الفندقية .

وقد استعد جميع القائمين على أمر التعليم الفني بكل السبل حتى يكون الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية بطريقة مريحة وسهلة لطلات التعليم الفني، فقد تم رفع كفأة المواقع الإلكترونية التي سيتم الاستعلام ومعرفة النتائج من خلالها، ويمكن الاستعلام عن الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية من خلال رابط بوابة الثانوي الفني Advertisements بوابة التعليم الفني بوابة التعليم الفني

استعدادات وزارة التعليم تستعد لامتحانات شهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2018 ـ 2019 بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعداد لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية في جميع التخصصات “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي”، والمقرر لها أن تنطلق مايو المقبل.. ونقدم أبرز الاستعدادات. الإحصاء المبدئي لأعداد طلاب الدبلومات الفنية قرابة 730 ألف طالب. الطلاب يقومون حاليا بتسجيل استمارات التقدم للامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة.

تسجيل الاستمارات مستمر حتى وقت انعقاد الامتحانات بمدة زمنية.

تسجيل الطلاب لاستمارة التقدم للامتحان أساس استخراج أرقام جلوس الطلاب.

يتم إعداد أرقام الجلوس بعد مراجعة بيانات الطلاب وتسكينهم على لجان السير.

سيتم تسليم أرقام الجلوس وإعلانها أوائل شهر مايو المقبل.

إعلان أرقام جلوس الطلاب على الموقع الرسمى للوزارة.

سيتم إجراء مقابلات شخصية للأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير امتحانات ومراقبين أوائل خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي.

يتم عقد الامتحانات في 2500 لجنة على مستوى الجمهورية.

تم إعداد جدول الامتحانات للدبلومات الفنية على أن يتم اعتماده خلال الفترة المقبلة.

الامتحانات العملي للطلاب سوف تبدأ السبت 11 مايو المقبل.

يبدأ الطلاب امتحاناتهم النظرية يوم 18 مايو المقبل.

الامتحانات سوف تنتهى قبل انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

هناك 34 مركزا لتوزيع أسئلة الامتحانات وتجميع الأوراق منها 28 مركزا بالمحافظات المختلفة و6 مراكز بإدارات القاهرة والجيزة.

أسئلة الامتحانات ستكون وفق مواصفات معينة ويتم وضعها من قبل المتخصصين في مختلف المواد الدراسية. بوابة التعليم الفني وطريقة فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019 يتم الدخول على رابط الدبلومات الفنية التالي: رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلوات الفنية طبقا للصورة التالية رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019 يتم بإدخال كود الطالب

قم بإدخال كلمة السر

اضغط على تسجيل الدخول رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019

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