اتحاد الكرة: الأهلى يواجه الإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت يوم السبت المقبل

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، اليوم الاثنين، قراراً بإقامة مباراة الإنتاج الحربي والأهلي يوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير الجاري في إطار الأسبوع الـ 22 لدوري القسم الأول باستاد بتروسبورت، ويرجع السبب وراء ذلك هو نظراً لغلق استاد السلام للاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتي سوف تستضيفها مصر هذا العام.

كما أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أيضاً قراراً على إقامة مباراة الإسماعيلي ونجوم المستقبل في نفس يوم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي 16 فبراير الجاري على استاد جهاز الرياضة العسكري.