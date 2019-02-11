تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مجانا في دوري أبطال إفريقيا 2019| موعد...

إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مباشرة مجانا، وتأتي موعد مباراة الاهلي وسيمبا القادمة، ضمن مباريات دور أبطال إفريقيا 2019، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، من مجموعات دوري الأبطال بالقارة السمراء، ومباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، يستقبل من خلالها سيمبا التنزاني الاهلي المصري، وذلك على أرضية الملعب الوطني، والتي يطمح من خلالها الاهلي،ـ إلى تحقيق نتيجة الفوز من اجل الاقتراب اكثر من التأهل إلى الدور القادم، وفي المقابل أصحاب الأرض، من خلال موعد مباراة الاهلي، يبحثون على تحقيق نتيجة الفوز، بهدف البقاء في المنافسة على المركزين المؤهلين إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا 2019.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة

جاء في جدول مباريات الاهلي في دور أبطال إفريقيا 2018/2019، انه مباراة مباراة الاهلي وسيمبا القادمة في الجولة الرابعة من المجموعة،أنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل12 فبراير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الرابعة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مباشرة

حيث القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء مباشرة، اولا هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات دوري الأبطال 2019، و ستكون قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق علي محمد علي، هي القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مباشرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مجانا

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مجانا، ستكون هي بعض القنوات الأجنبية، التي تقوم في العديد من الأحيان، ببث مباريات دوري الأبطال في القارة الإفريقية مجانا، ومن المنتظر أن تكون يوم الثلاثاء من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مجانا.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

في هذه الفقرة إليكم صورة بعض ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا ضد سيمبا التنزاني في دوري الأبطال، وفي حالة تواجد جديد سنقدمه لكم فتابعونا، ومن هنا تجدون متابعة مباراة الاهلي وسيمبا يوم الثلاثاء.

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وتجدر الإشارة أن نتيجة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، في مباريات الذهاب من الجولة الثالثة من المجموعة، كانت انتهت بفوز الاهلي المصري، وذلك بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ومن هنا تجدول جدول ترتيب مجموعة الاهلي الآن.

تجدون هنا:

موعد مباراة ريال مدريد وأجاكس في دوري الأبطال.

جدول مباريات الاهلي القادمة.