موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا، يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم، حيث من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا غدا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر وبجودة عالية.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يدخل الأهلي اللقاء محاولا الفوز على فريق سيمبا التنزاني في عقر داره وانتزاع بطاقة التأهل المبكر إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا 2019 مما سيساهم في تخفيف الضغط على اللاعبين بشكل كبير نظرا لخوضهم الكثير من المباريات بشكل متتالي، والمارد الأحمر يمتلكون 7 نقاط تم جمعهم من 3 مباريات، وكان الأهلي قد فاز على سيمبا في مباراتهم السابقة بنتيجة 5/0 بعد أن قدم أداء أكثر من رائع.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة “الرابعة بتوقيت تنزانيا”.موعد مباراة الأهلي وسيمبا

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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019

أما عن ترتيب محموعة الأهلي “المجموعة الرابعة” في بطولة أفريقيا 2018 قبل بداية المباراة فهي:

الأهلي: برصيد 7 نقاط. فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط. سيمبا التنزاني: 3 نقاط. شبيبة الساورة: نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

من المقرر أن تتقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على beIN SPORTS HD 2 باعتبارها الناقلة الحصرية لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا، على أن يقوم بالتعليق المتميز علي محمد علي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا

وهناك زيادة ملحوظة في أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا، حيث تراوحت أسعار التذاكر ما بين دولار إلى 10 دولارات.