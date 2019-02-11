خذيت من عمري وعطيت الحلقة الاخيرة 30 - كافة الحلقات

لم تكن الحلقات الاخيرة من مسلسل «خذيت من عمري وعطيت» بالقوة نفسها التي بدأ فيها العمل الذي يعرض على إحدى قنوات ام بي سي خلال شهر رمضان، ويبدو أن قوته كانت من خلال الحضور المميز للفنانين حمد العماني وهبة الدري اللذين شاركا في الحلقات الأولى للعمل، حيث جمعتهما قصة حب وتزوجا رغم الظروف التي تحيط بهما.

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ومن بينها احتضان هبة لابنائها بعد طلاقها، ورفض زوجة خالها الفنانة انتصار الشراح زواجها من ابنها لكونها مطلقة، الأمر الذي شد انتباه المشاهدين في البداية لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث بعد أن كبر الأبناء.

يجسد هذه الشخصيات كل من صمود ومحمود بوشهري وآخرين، لكن وفاة الدري والعماني خلال أحداث المسلسل أثرت سلبا في سير الحدث، حيث لم يستطع الفنانون الآخرون انتشال العمل من بطء الإيقاع ورتابة الأحداث في ظل أداء بارد من الناحية الفنية.