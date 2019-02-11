كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى شعبان يحصل على إجازة من تصوير "أبو جبل".. لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فريق عمل مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، بتغيير الديكورات المخصصة للعمل واستئناف التصوير بعد غدٍ الأربعاء فى الديكور الخاص بالعمل للمخرج أحمد صالح وتأليف محمد سيد بشير.

وحصل طاقم العمل على إجازة يومين من التصوير، حتى الانتهاء من هذا الأمر.

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وكان مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم تباعًا.

ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، ذكى فطين عبد الوهاب.