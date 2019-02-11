بث مباشر مباراة الهلال والقادسية الدوري السعودي للمحترفين

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والقادسية، وذلك يوم الثلاثاء القادم 12 فبراير 2019، الموافق 7 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

يدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد نادي الباطن، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 19 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

يقدم فريق القادسية مستويات غير طيبة حتى الآن في الدوري، وكانت آخر مبارياته أمام النصر، وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز العاشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 19 لقاء، فاز في سبع وتعادل في إثنين، وخسر عشر مباريات.