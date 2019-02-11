غرفة القاهرة التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، بارتفاع أسعار الدواجن حيث تراوح سعرها 28 جنيهاً للكيلو في المزارع ويتراوح سعرها للمستهلك 32 جنيهاً و35 جنيهاً في عدد من المناطق.

وتابع السيد بأن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن هي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار الكتكوت، مشيراً بأنه يشهد فصل الشتاء في كل عام خروج مجموعة من صغار المربين من المنظومة، وذلك بسبب انتشار الأوبئة والأمراض، وذلك نظراً للنظام المفتوح التقليدي للمزارع الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض بصورة كبيرة.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بأنه وقد وجهت الشعبة تحذيراً هذه الأيام من خطورة انتقال الأمراض والأوبئة نظراً لسوء الأحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية.

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