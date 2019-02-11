روما وبورتو – yalla shoot ذهاب دور ال16 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 12/2/2019

مباراة روما وبورتو بث مباشر، وسوف يدخل فريق بورتو مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق روما، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 51 نقطة بعد مرور أول 21 جولة من بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

تُذاع مباراة روما وبورتو على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي عبر القناة الصوتية الأولى، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة أيضاً المعلق حسن العيدروس عبر القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة روما وبورتو في الثلاثاء دوري أبطال أوروبا: والقنوات الناقلة لمُباراة روما ضد بورتو بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة روما وبورتو في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة روما وبورتو في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019، على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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