يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بورتو وروما في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة روما و بورتو الثلاثاء 12/2/2019 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق بورتو البرتغالي ضيفاً على نظيره فريق روما الإيطالي في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة روما وبورتو في يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019، على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وتُنقل مباراة روما وبورتو بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال عرب نيوز لنقل المباريات، ويدخُل فريق روما المباراة ساعياً لوضع قدمه في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى فريق بورتو لمحاولة تحقيق الهدف ذاته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة روما وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء.

بث مباشر مباراة روما ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.