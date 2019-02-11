قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة اعتباراً من صباح الغد

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الاثنين، بأنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق غداً الثلاثاء اعتباراً من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 6 مساءً من نفس اليوم، وهذه المناطق هي “المرج، إسكان أطلس (1-2-3-4)، إسكان القاهرة (هـ، و)، إسكان الجمهورية والدلتل 2، إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام، الشواكر، محطة الجبل الأصفر للصرف الصحي بالقليوبية”.

وتابعت الشركة بأن السبب وراء انقطاع المياه في هذا اليوم هو نظراً لإجراء أعمال الصيانة في محطة مياه المرج، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

كما أكدت بأنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.