أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات… وعيار 21 يسجل 641 جنيها

انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 11 فبراير 2019 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 641 جنيها وهو الأكثر مبيعاً في سوق الصاغة المصري، بعد استقرار سعره لمدة 3 أيام عند 644 جنيها.

وأرجع الأستاذ إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، تراجع سعر الذهب في مصر إلى انخفاض سعر أوقية الذهب عالمياً لتتراجع من 1314 دولار إلى 1306 دولاراً حتى تلك اللحظة.

بينما بلغ الجرام عيار 18 نحو 549.40 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 732.55جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 5128 جنيها.

وقد تخضع أسعار الذهب في مصر لعدة عوامل رئيسية منها العرض والطلب وأيضاً تتغير مع حدوث ارتفاع أو تراجع بالسوق العالمي بالإضافة ارتباطها بشكل مباشر بأسعار الدولار بالسوق الموازي للدولار والسوق المصرفي.