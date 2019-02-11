تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport الجديد 2019، نعرض لكم من خلال موقعنا تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport الجديد 2019 وقنوات bein sport hd 1,2,3,4 الناقلة لأقوى وأهم المباريات الرياضية العالمية، وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث تعد من أهم القنوات الرياضية، ويتم البحث عن ترددها بشكل كبير جدآ، حيث أنها نالت شهرة عالمية وعربية بين محبي وعشاق الرياضة على كافة المستويات، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport الجديد 2019 وقنوات bein sport hd 1,2,3,4.تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport الجديد 2019

قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport الجديد

تتميز قناة بي إن سبورت bein sports، بأنها أعلى نسبة مشاهدة عبر الفضائيات المصرية والعربية، وذلك لتميزها بعرض محتوى إعلامي رياضي هادف موضوعي متجدد، تخاطب من خلاله كافة فئات المجتمع العربي حول العالم، بشحل مختلف وحماسي جدآ، وهذا ما يجذب مشاهدين وعشاق كرة القدم إليها، كما أنها تقدم أهم الدوريات والبطولات العربية والخليجية والعالمية.

تردد قناة بي إن سبورت الجديد المفتوحة عبر قمر النايل سات

إليكم تردد قناة بي إن سبورت الجديد المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات، بدون تشفير بالمجان على مدار 24 ساعة:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11084 27500 5/6 أفقي (h) النايل سات 12245 27500 5/6 أفقي (h) النايل سات 12264 27500 5/6 أفقي (h) النايل سات 12476 27500 2/3 أفقي (h)

تردد قناة بي إن سبورت عبر قمر العرب سات 2019

القمر الصناعي التردد معامل التصحيح معدل الترميز معامل الاستقطاب عرب سات 12379 5/6 27500 أفقي (h)

تردد قناة بي إن سبورت على قمر سهيل سات

القمر الصناعي التردد معامل التصحيح الاستقطاب سهيل سات 11566 2/3 أفقي (h)

وبهذا نكون قدمنا لكم تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport الجديد 2019 وقنوات bein sport hd 1,2,3,4 الناقلة لأقوى وأهم المباريات الرياضية العالمية، عبر قمر النايل سات والعرب سات وقمر سهيل سات.