تردد قناة اون سبورت on sport الناقلة لمباريات الدوري المصري “اضبط الآن”

تردد قناة اون سبورت on sport الناقلة لمباريات الدوري المصري، ننقل لكم متابعين وعشاق كرة القدم المصرية، تردد قناة أون سبورت on sport، على قمر النايل سات، والتي تعرض جميع مباريات الدوري المصري وتحليلها من خلال الإعلاميين المنيزين الكبار، حيث يظهرون بشكل مميز ويحللون أدق تفاصيل مباريات كرة القدم المصرية المميزة، هذا وتعتبر قناة أون سبورت، من القنوات الرياضية العربية المصرية المهمة جدآ على قمر النايل سات.تردد قناة اون سبورت on sport الناقلة لمباريات الدوري المصري

تردد قناة أون سبورت

كما يعتبر تردد قناة on sport متطن أحد أهم الترددات المتواجدة على القمر المصري، والذي يتم البحث عنه بكثرة، وذلك بسبب تميز قناة أون سبورت on sport بالتغطية المميزة التي تقوم بها لمباريات كرة القدم المصرية من استوديو تحليلي ولقاءات من داخل الملعب، من قبل الإعلاميين الكبار والمميزين، وهم ” أحمد شوبير وسيف زاهر وكريم خطاب وإبراهيم عبد الجواد”، والذين يقدمون الاستوديوهات التحليلية للمباريات بدقة عالية وبشكل ممتع جدآ.

هذا وتقوم قناة أون سبورت بتقديم بعض الإعلاميين الشباب من الجنسين الذين يقدمون برنامج on ميديا، كذلك برنامج للكرة الإيطالية الذي يقدمه محمد المحمودي، وتتميز قناة أون سبورت on sport أيضآ بتقديم الدوري اليوناني بجانب الدوري المصري، بالإضافة إلى كأس مصر، كما أنها حاصلة على حقوق مباريات منتخب مصر الودية، هذا وتقوم قناة أون سبورت بعرض العديد من الألعاب الأخرى على شاشتها.

نعرض لكم من خلال موقعنا تردد قناة أون سبورت on sport، الاتش دي والعادي ويمكنكم استقبال التردد بقمر 70 سم بكل سهوله وبإشارة قوية جدآ، إليكم جدول مفصل بذلك:

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 h 27500 6/ 5 التردد hd 10853 h 27500 6/ 5 التردد sd

جدير بالذكر أيضآ بأن قناة أون سبورت تعاقدت فعليآ مع أشهر وأبرز محللين مصريين يتميزون بخبرتهم القوية عن كرة القدم مثل عماد متعب ومحمد أبو العلا وطه إسماعيل ومحمد فضل وحازم إمام وعمرو الدسوقي، أحمد الشناوي.