فاتورة التليفون الارضي ☎️ يناير 2019 | رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي عبر موقع...

فاتورة التليفون الارضي 2019 ، الخدمة المقدمة من الشركة المصرية للإتصالات وهي الشركة القائمة على خدمات الهاتف الأرضي والتي يبحث عنها الكثيرون الآن من مشتركي الشركة المصرية للاتصالات واليوم نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر أكتوبر 2018، ويجب التنويه على أنها أكثر فاتورة تهم المشتركين في النظام الشهري والنظام الربع السنوي الذي يقوم المشتركين فيه بدفع فاتورة التليفون الارضي اربع مرات في العام، الفاتورة الأولى في شهر يناير والفاتورة الثانية في شهر أبريل، أما الفاتورة الثالثة في شهر في شهر يوليو والأخيرة في شهر أكتوبر وهي الفاتورة الخاصة بهذا الشهر والتي صدرت بالفعل في منتصف شهر أكتوبر.

تقوم شركة المصرية للإتصالات بإصدار الفواتير الشهرية أو الربع سنوية على موقعها دوما في موعد محدد، وكل من يمتلك خط الإنترنت التابع للشركة المصرية للإتصالات سيجد مجموعة من النقاط تضاف لرصيده بشكل شهري أو ربع سنوي بحسب الفاتورة ويمكن إستخدام تلك النقاط للحصول على هدايا وخصومات في الاشتراك الشهري للانترنت التابع للمصرية للإتصالات.

مواعيد فاتورة التليفون الارضي

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا عرب فور هوست كافة المعلومات الخاصة بموعد الفاتورة الجديدة، سواء الفاتورة الربع سنوية أو الفاتورة الشهرية، والمواعيد مقسمة إلى فترة السماح التي يتم دفع الفاتورة فيها بحسب تاريخ إصدار الفاتورة، وفترة الاستقبال التي تكون بعد فترة السماح مباشرة في حالة دفع الفاتورة، وأخيرا ميعاد الرفع المؤقت في حالة تخطي فترة السماح وفترة الاستقبال وبعدها يتم دفع غرامة مالية فوق ثمن الفاتورة وهي في واقع الحال مصاريف إدارية يتم تطبيقها في حالة تخطي فترة السماح. فاتورة التليفون الارضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات

يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للاتصالات من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات والضغط على اللغة العربية، بعدها يتم كتابة كود المحافظة في المنطقة المخصصة وبعدها كتابة رقم الهاتف والضغط على الاستعلام عن الفاتورة، فتظهر الفاتورة المطلوب سدادها والمبلغ مقسم إلى الاشتراك والمكالمات الزائدة والضرائب بالإضافة إلى النقاط التي تنضم إلى رقم المشترك كل شهر وتستخدمه في خدمة الانترنت من شركة وي. رابط المصرية للاتصالات التليفون الارضي

آخر فاتورة صدرت كانت فاتورة شهر يوليو 2018 لصاحبي الإشتراك الشهري، والتي يحدد فيها تاريخ بداية ونهاية الاشتراك سواء الخاص بكل شهر لمستخدمي النظام الشهري، وأيضا كل ثلاث أشهر لمستخدمي النظام الربع سنوي ، ومن المنتظر أن تظهر فاتورة شهر أكتوبر خلال أيام قليلة في بداية الأسبوع المقبل ونتابعها مع حضراتكم لحظة بلحظة. فاتورة التليفون الارضي

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2019 المصرية للاتصالات

صدرت بالفعل فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2019 ، وكما ذكرنا لكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز الفترة المحددة لسداد فاتورة التليفون الارضي سواء من خلال موقع المصرية للاتصالات للسداد الإلكتروني عن طريق الفيزا الإلكترونية أو من خلال خدمة الدفع فوري ويتم ذلك من خلال الموقع مباشرة.

تحديث السبت 19 يناير : صدرت بالفعل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 من الشركة المصرية للاتصالات وذلك لنظام الدفع الربع سانوي يمكنكم الآن معرفة الفاتورة من خلال موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg ، وايضا يمكنكم ترك رقم الهاتف الآن وسنقوم بإرسال الفاتورة على الفور بكافة تفاصيل الاشتراك كما في الصورة التالية.

ريقة الدفع الإلكتروني عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

فور إدخال كود المنطقة ورقم الهاتف والحصول على قيمة فاتورة شهر أكتوبر، نقوم بالضغط على السداد ، بعد ذلك يطلب منك وضع الرقم الخاص بالفيزا الإلكترونية للدفع النقدي ، ستظهر شاشة بها كود المعاملة وكود السماح والكود المرجعي، يجب الإحتفاظ بتلك الأكواد حتي تقوم الشركة المصرية للإتصالات بارساله رسالة تأكيد الدفع الإلكتروني.

يجب الاحتفاظ بصورة من الإيصال التالي الذي يوجد به كود المعاملة وكود السماح والكود المرجعي، كما مكتوب في الصورة التالية حتي تقوم المصرية للاتصالات بارسال رسالة الكترونية تأكد فيها إتمام عملية الدفع و نجاح العملية. فاتورة التليفون الارضي يناير 2019 طريقة الدفع الإلكتروني فاتورة التليفون الأرضي

الخميس القادم 15 نوفمبر موعد فصل الخدمة عن المتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر ويتوجب دفع مصاريف إدارية بجانب الفاتورة عند السداد بعد فصل الخدمة، لذا يتوجب سرعة دفع فاتورة الهاتف الأرضي شهر أكتوبر قبل يوم الخميس القادم، ويمكنكم الان معرفة فاتورة التليفون الأرضي الخاص بكم من خلال ترك تعليق أسفل المقال بكود المحافظة ورقم الهاتف.

يتبقى ساعات قليلة على فترة السماح لمن لم يقم بدفع فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر حتى الآن لذا وجب سرعة دفع الفاتورة فاليوم الخميس هو آخر يوم في فترة السماح، والآن من لم يقم بالدفع يظل في فترة الاستقبال وحتى يوم 24 من الشهر الحالي.

أيام قليلة تفصلنا عن فاتورة تليفون شهر يناير 2019 الهاتف الأرضي للاشتراك ربع الثانوي ونتابع مع حضراتكم من خلال هذا المقال موعد الفاتورة ويمكنكم الآن ترك رقم الهاتف الخاص بكم والحصول على الفاتورة.

صدرت الآن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير ويمكنكم الآن ترك رقم الهاتف الخاص بكم والحصول على الفاتوره فورا وبمنتهي السرعة.