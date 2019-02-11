تراند اليوم : لينك نتيجة كلية حقوق جامعة الزقازيق الفصل الاول 2019 .. برقم القومي

ظهرت قبل قليل نتائج امتحانات كلية الحقوق في جامعة الزقازيق للفصل الدراسي الاول من العام 2019 لجميع الفرق في كلية الحقوق.

فقد أعلنت مدير كلية الحقوق في جامعة الزقازيق عن جميع نتائج الفصل الدراسي الاول من العام 2019 ، وأكد أن النتائج جائت مبشرة حيث ارتفعت نسبة النجاح بشكل كبير بين الطلاب .

وأوضح بأنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الرغبين بفحص واستخراج نتيجة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق ، استخراج النتيجة فورا من خلال الموقع الالكتروني للجامعة برقم القومي بشكل مباشر .

لينك نتيجة كلية حقوق جامعة الزقازيق الفصل الاول 2019 .. برقم القومي من خلال الرابط التالي .