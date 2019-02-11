فلسطيني بطلاً في أفلام هوليوود

وقع اختيار استديوهات يونيفرسال في هوليوود على بطل الراليات الفلسطيني رامي جابر في فنلندا لدور رئيسي في الفيلم الجديد للممثل بيرس بروسنان بعنوان " The Misfits" المقرر تصويره بين أبو ظبي ولوس أنجلوس.

وبالسياق أكد جابر: "إن الفيلم مختلف عن الأفلام التي عملت بها من قبل، خاصة أنه يضم أكبر نجوم هوليود وهذا دليل على أن اختياري للمشاركة بالأفلام السابقة كان صائباً، ما شجع كبار المنتجين والمخرجين في هوليود على مشاركتي في هذا الفيلم المرتقب"، وفقاً للوكالة الرسمية.

يخرج الفيلم المخرج العالمي ريني هارلين، الذي أخرج أفلام عديدة لمشاهير عالميين مثل جاكي شان، وسلفيستر ستلوني ومن أهم أفلامه: (Die Hard 2, CLIFFHANGER, THE LONG KISS GOODBYE SKIPTRACE)

