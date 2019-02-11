اليوم الوطني الكويتي .. أجازات الكويت 2019 الرسمية .. التقويم الوطني والعطلات الرسمية 2019 -1440...

تحتفل الكويت في شهر فبراير كل عام بمناسبة اليوم الوطني الكويتي وعيد الاستقلال يومي 25و 26 فبراير، وقد تقرر وفق إعلان ديوان الخدمة المدنية منح الموظفين في الكويت ضمن أجازات الكويت 2019 الرسمية ثلاثة أيام بمناسبة الاحتفالات الوطنية، حيث سيكون يوم الأحد 24 فبراير ضمن ألإجازات الرسمية هذا العام، ودولة الكويت لديها أجازات رسمية خلال العام الميلادي 2019.

نقدم خريطة الإجازات الرسمية الكويت 2019 الرسمية، حيث ضمن خطة الإجازات يحل أول أجازة رسمية في دولة الكويت بإجازة راس السنة الميلادية ضمن أجازات الكويت 2019 الرسمية يوم الثلاثاء 1-1-2019، والتي تحتسب ضمن رزنامة الإجازات والعطلات الشعبية بالكويت، حيث وضع جدول زمني به كافة العطلات الرسمية 2019 بالكويت، ومن خلال موقع “عرب هوست” نقدم لكم بيان بتلك الإجازات الرسمية التي تعطل بها الجهات والمصالح في الكويت

نتابع مع دولة الكويت الشقيقة مواعيد أجازات الكويت 2019 الرسمية والتي تتضمن مواعيد عطلات رسمية قومية ووطنية ومناسبات دينية، حيث تبدأ الإجازات الرسمية في الكويت بيوم رأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، وتنتهي الإجازات لهذا العام بإجازة المولد النبوي الشريف يوم 9 -11- 2019.

أجازات الكويت 2019 الرسمية

نقدم لكم خطة أجازات دولة الكويت لعام 2019، وتشتمل كامل أجازات الكويت 2019 الرسمية

بيان كامل العطلات الإجازات الرسمية الكويت 2019

الثلاثاء (1-1-2019) رأس السنة الميلادية

الاثنين (25-2-2019) اليوم الوطني الكويتي

الثلاثاء (26 -2-2019) يوم التحرير

الأربعاء (3-4-2019) الإسراء والمعراج

الثلاثاء (4-6-2019) عيد الفطر

الأربعاء والخميس (من 5 إلى 6-6 2019) أجازة عيد الفطر

الأحد (11-8-2019) عيد الأضحى

الاثنين (12-8-2019) أجازة عيد الأضحى

السبت (31- 8-2019) راس السنة الهجرية

السبت (9-11-2019) المولد النبوي

تحديث أجازة الكويت 2019 القادمة

يحل ثاني أجازة في دولة الكويت خلال العام الميلادي 2019 في شهر فبراير المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة والمحدد لها يوم 25 فبراير 2019.