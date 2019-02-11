المنافسة الدرامية تبدأ بـ4 أعمال على الشاشة المصرية وأولها مسلسل كارمن

تشتد المنافسة بين مجموعة من الأعمال الدرامية في موسمها الشتوي خلال شهري فبراير ومارس من عام 2019، لتختار الموضوعات الاجتماعية الأقرب للجمهور العربي في ساحة المنافسة الفنية ومن ابرزها مسلسل كارمن.

عرضت شاشة CBC أمس الأحد الحلقة الأولى من مسلسل "كارمن" لبطولة ريهام حجاج ومحمد كيلاني، وولاء الشريف، وشيرين، ونور محمود، وعمر الشناوي، وعبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وإخراج حسين شوكت.

شاشة قناة ONE انطلقت بعرض مسلسل "أهو دا اللي صار" السبت الماضي ليحكي قصة حب ويسرد تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات المسلسل.

العمل بطولة كل من روبي وداوود، وأروى جودة، وسوسن بدر، وعلي الطيب، وهشام إسماعيل، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغنين وإلهام عبد البديع، وإنتاج محمد مشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي، وفقاً لموقع "أخبار اليوم".

كما يعرض مسلسل "قيد عائلي"، بداية شهر مارس المقبل، على قناة "سي بي سي"، وهو من بطولة: عزت العلايلي، وبوسي، وميرفت أمين، وسيمون، وصلاح عبد الله، ودينا فؤاد، وهالة فاخر، ودنيا عبد العزيز وريم البارودي، ومنة فضالي، وأميرة هاني، وإنعام سالوسة، ونبيل الحلفاوي، وخالد سرحان، وميرهان حسين، ومحمد نجاتي، وهدى، وصبري فواز، ونبيل عيسى، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وتدور أحداثه في 45 حلقة، حول عدد من القضايا الاجتماعية منها قضايا الميراث، والمشاكل الأسرية، وصلة الرحم.

وكان قد بدأ خلال الأيام الماضية، عرض مسلسل طلعت روحي على شاشات CBC من بطولة: إنجي وجدان ونيكولا معوض، وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطى، وإنعام سالوسة، وتأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي.