جوجل يحتفي بميلاد ماري منيب على هذه الطريقة

يحتفي محرك البحث "جوجل" بالنجوم والمشاهير وكذلك العلماء بطريقتها الخاصة من خلال عرض مسيرتهم الفنية.

وفي الذكري الـ114 لهذا العام تصدرت الصفحة الرئيسة لمحرك البحث العالمي الفنانة المصرية ماري منيب، حيث تعد أحد ألمع نجمات السينما المصرية في ثلاثينيات القرن العشرين ولها العديد من المشاركات المسرحية المميزة.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، ولدت "ماري سليم حبيب نصرالله" في 11 فبراير عام 1905، بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة بعدد من الأعمال المسرحية ضمن فرقة نجيب الريحاني عام 1937، لتنطلق بعدها ببطولة عدد من الأعمال السينمائية، واشتهرت بتجسيدها لدور الحماة التي تقوم بالتدخل في حياة ابنتها وإفسادها لحياتها الزوجية، إلا أن الجمهور المصري والعربي تعلق بأداء ماري منيب التمثيلي، وحفرت أسمها من ذهب في أذهان المشاهدين.

بدأت مشوارها في السينما من خلال فيلم "أنشودة الراديو" عام 1936، لتلفت الأنظار لموهبتها التمثيلية لتتهافت عليها شركات الإنتاج وقتها للمشاركة ببطولة عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، والتي كانت إضافة لمسيرتها الفنية، وأصبحت بعدها ركيزة أساسية بمعظم الأعمال السينمائية وسط مشاركة كبار نجوم السينما المصرية وقتها.

عملت ماري مع أبرز الفرق المسرحية في وقتها منها "نجيب الريحاني، وعلي الكسار، وفوزي الجزايرلي"، إلى أن تولت إدارة فرقة الريحاني عقب وفاته مع بديع وعادل خيري، وحققت العديد من النجاحات التي كانت سببًا في نجوميتها وشهرتها في السينما المصرية.

واشتهرت ماري منيب بالعديد من الإفيهات خلال مسيرتها الفنية، منها "وإنتي جاية تشتغلي إيه" من مسرحية "إلا خمسة"و ​"مدوباهم اتنين، إهري يا مهري، وأنا على مهلي، يادي المرار يادي النيلة"