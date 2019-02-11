بعد غياب 30 عاماً: السعودية تعيد شريهان إلى المسرح

أعلن هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابها الخاص على تويتر، عن تعاقد رئيس الهيئة تركي آل شيخ مع الفنانة شريهان لتقديم ستة عروض مسرحية عائلية.

وكان آل الشيخ قد عقد مع شركة الإنتاج المصرية العدل جروب على تقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان، ضمن مهرجان الرياض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من 2019، وفي جدة خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2020، لتعود شريهان بعد انقطاع دام 30 عاماً عن أعمال المسرح كان آخرها مسرحية "شارع محد علي" أواخر الثمانينات حيث شارك في بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي.

ونشر حساب هيئة الترفيه السعودية، مقطعًا ترويجيًا لعودة الفنانة شريهان للمسرح، مرفقًا بتعليق: "بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة! تعود الفنانة شريهان للمسرح! وستُقدم 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات"، وفقاً لموقع "فوشيا".

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد وقع عددًا من مذكرات التفاهم مع نجوم مصريين وشركات إنتاج، تشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية بالمملكة، ومن أبرز الفنانين الذين تم التعاقد معهم يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ومحمد سعد بالإضافة إلى الزعيم عادل إمام.