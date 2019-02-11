كامل 30 دقيقة: رانيا يوسف تشاهد فيديو خالد يوسف المسرب

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، يوم الإثنين، على التقارير التي تتحدث عن ظهورها بفيديو جديد للمخرج خالد يوسف، وذلك في ظل اتهامات توجه له بتصوير فيديو اباحي مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.

وأعربت رانيا يوسف عن استنكارها، الزج باسمها في قضية المقاطع الإباحية التي يتداولها نشطاء بدعوى ظهورها فيها مع المخرج خالد يوسف.

وقالت : "شاهدت الفيديو المذكور"، مؤكدة أنها لم تظهر فيه وأن الشخص الذي ظهر فيه أيضا ليس خالد يوسف.

وذكرت رانيا أنها لا علاقة لها بالفيديو وأن بسبب شهرتها وأن اسمها "تريند" قام بعض الشباب بكتابة اسمها على هذا الفيديو من أجل كسب المال، والشهرة.

وقالت: أي شخص يريد أن يكتسب شهرة يضع اسم رانيا يوسف، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في حقها وستقف بالمرصاد لكل من يفكر في استغلال اسمها.



وسردت رانيا يوسف تفاصيل يوم نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها استيقضت لتجد مكالمات ورسائل من أصدقائها، وظلت لمدة 3 أيام متوترة حتى استطاعت أن تقدم بلاغا للنائب العام.

وأكدت رانيا يوسف عن سعادتها وارتياحها بعدما أمر النائب العام بالتحقيق مع الشباب الذين وضعوا اسمها على الفيديو. وفق المصري اليوم.

يشار إلى أن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي نشروا مؤخرا فيديو غير لائق ونسبوه للفنانة رانيا يوسف، الأمر الذي نفته جملة وتفصيلا، مؤكدة عدم صحة تلك التسريبات.