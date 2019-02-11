الراقصون على ظهر الحصان يبهرون العالم

رقص في الهواء وقفز برشاقة واستعراضات فنية مبهرة، حيث أن الجمباز رياضة تبهر الجميع بتنوع واختلاف حركاتها التي تستدعي اللياقة والمرونة، ولكن ما يجعل تلك الحركات أكثر إبهار هو ممارستها أثناء ركوب الخيل.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته فضائية الغد حول الرياضة التي تجمع بين الجمباز والرقص والفروسية والتي ظهرت في أستراليا منذ أكثر من حوالي عشرين عاما.

وأفاد التقرير بأن هذه الرياضة جمعت بين الجمباز والفروسية والرقص معًا حيث جذبت الكثير من الرياضيين في العالم وخاصة في استراليا بعد إقامة أول سباق في الدولة بعد أكثر من 20 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن الفضل في وجود هذه الأندية في استراليا يرجع إلى مجموعة من الأندية الدولية التي تدعم الرياضة عالميا، هذا بالإضافة إلى أنها رياضة جماعية تستدعي الكثير من اللاعبين من اجل التوازن والإبداع في الحركات.