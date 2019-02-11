هبوط اضطراري لشرب القهوة والشاي

شعر بعض ركاب طائرة تابعة لخطوط جيت2 بالامتعاض بعد هبوط طائرتهم المتوجهة من اسكتلندا إلى إسبانيا اضطرارياً لسبب غريب في مدينة مانشستر الإنجليزية صباح الأحد.

فوجئ ركاب الطائرة المتوجهة من غلاسكو إلى تينيرفي بتصريحات المتحدث باسم جيت2 أن سبب الهبوط الاضطراري هو عدم وجود ماء كافي لإعداد المشروبات الساخنة للركاب.

وكان يفترض في الطائرة أن تمر فوق أجواء أيرلندا، بحسب المسار المقرر للرحلة، وقبل أن تغير وجهتها، بحسب "سكاي نيوز".

وكتبت إحدى المسافرات على الطائرة واسمها صوفي كلاير موريسون مغردة على حسابها في تويتر تقول: "رحلة الطائرة من غلاسكو إلى تنيريفي اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مانشستر لعدم وجود ماء كاف لإعداد المشروبات الساخنة.. يا للهول، قدموا عذرا مقبولا المرة المقبلة".

وقالت راكبة أخرى اسمها كوليت كونولي:" أشعر بالامتعاض مما حدث.. خربوا عطلتي قبل حتى أن تبدأ.. الأولاد يبكون.. شكرا لكم".

من جهتها اعتذرت شركة الخطوط الجوية عن الواقعة، لكنها قالت إن المسافرين نقلوا على وجه السرعة إلى طائرة أخرى، بعدما حطت في مانشستر مباشرة، فيما أكد متحدث بإسم "جيت 2" أن الطائرة الثانية توجهت إلى تنيريفي وحطت بأمن وسلام، مشيراً إلى أن تأخيراً بسيطاً نجم عن هذا الحادث العارض".