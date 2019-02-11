كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شخصية تامر شلتوت في مسلسل "حكايتي" لـ ياسمين صبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان تامر شلتوت، إنه انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده الأولى في مسلسله الجديد "حكايتى" فى منطقة ميناء بالإسكندرية، مع الفنان أحمد صلاح حسنى.

وأضاف تامر، في تصريحات صحفية أنه يظهر فى المسلسل بشخصية باسم "هيثم" وهو من أكبر العائلات داخل الإسكندرية، وتجمعه صراعات مستمرة بـ"على" ابن عمه وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد صلاح حسنى.

وأوضح أنه وافق على العمل فى "حكايتى"لوجود ممثلين متميزين، بالإضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.

يذكر أن مسلسل"حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.