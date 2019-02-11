كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل شخصية إدوارد في مسلسل "علامة استفهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجسد الفنان إدوارد ضمن أحداث مسلسل "علامة استفهام" شخصية طبيب نفسى ويقدمها بشكل مختلف، ويخوض به الفنان محمد رجب السباق الرمضانى المقبل ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

مسلسل "علامة استفهام" يشارك فى بطولته هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكى وانطلق تصوير العمل الأسبوع قبل الماضى .

ويعد "علامة استفهام" البطولة الثانية لمحمد رجب فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم تجربة وحيدة قبل 11 عامًا من خلال مسلسل "أدهم الشرقاوى" تأليف محمد الغيطى وإخراج باسل الخطيب، وشارك فى بطولته نسرين إمام ودوللى شاهين وأحمد هارون وهادى الجيار وميار الغيطى ووفاء سالم.

من ناحية أخرى يشارك إدوارد فى مسلسل "حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى ومن بطولة الفنانة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال كما يشارك فى مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا ومى عمر وانجى المقدم ومن إخراج محمد سامى وتأليف أيمن سلامة .