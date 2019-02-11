سعر الدولار اليوم امام الجنيه السوداني الإثنين 11-2-2019 في البنك المركزي السودان.. تحديثات إخبارية...

نتابع معكم كل جديد عبر نقل التحديثات الخاصة بسعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني اليوم الإثنين 11 فبراير 2019، وذلك في تعاملات البنك المركزي، وفقًا لما استقرت عليه التعاملات الأخيرة، ونرصد كافة الأخبار المتنوعة التي تخص الإقتصاد السوداني في الوقت الحالي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات المتنوعة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد2

من حين لآخر، ورصد ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة، التي تخص سعر الدولار اليوم في السودان، وذلك في البنك المركزي، ونرصد لكم كافة الأخبار العاجلة التي تخص الأسعار، ونتابع التقارير الإخبارية الهامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع السعر عن قرب، من أجل الوقوف على الحالة الإقتصادية في السودان اليوم.

نتابع معكم بشكل مستمر سعر الصرف الخاص بالدولار بالسودان، ونتابع أيضًا إنشاء سوق للنقد الأجنبي بالسودان، تقوم بالإشراف عليه لجنة محايدة من البنوك التجارية والصرافات، وبعض الخبراء الماليين الحاليين، وسيتم تحديد سعر يومي للعملات الحرة، مقابل الجنيه السوداني، وذلك حسب الحالة العامة للسوق بالسودان.

الجدير بالذكر أن البنك المركز قرر طباعة ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، وهي أول مرة في تاريخ السودان، وسيتم تداولها بالأسواق، نظرًا للاحتياج الخاص بطباعة تلك الورقة في الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 فبراير 2019 في البنك المركزي أمام الجنيه السوداني

سعر الدولار للبيع: 47.50 جنيه سوداني

سعر الدولار للشراء: 47.73 جنيه سوداني

تم طرح فئة المائة جنيه في شهر فبراير 2019، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول الأسعار المتنوعة في السودان، تابع الآن سعر الدولار في السودان في البنك المركزي ونحن معكم بكل جديد.