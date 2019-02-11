اسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الإثنين 11-2-2019 في السوق السوداء |...

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، ونقوم برصد التقارير الإخبارية التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 11 فبراير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار جديدة حول سعر الدولار بالسودان، ونتابع معكم الاستقرار الذي يحيط بأسواق السودان الموازية اليوم، ونتابع التطورات بالأسعار من وقت للثاني، ونرصد التغيرات بالجدول أدناه، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم الآن2

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في السودان، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز بشكل يومي مستمر، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم لسهولة الرجوع إليه من حين لآخر.

لجنة صناع السوق تستكمل العمل المكلف بها، وتنكر اللجنة أية تدخل أو تأثير على سعر الصرف، وأن اللجنة ليس لها علاقة بارتفاع السعر أو نقصانه، وصرحت مصادر خاصة للمركز السوداني للخدمات الصحفية العامة، أن لجنة صناع السوق تعلن السعر فقط من حيث الزيادة أو النقصان، وتقوم بوضع قيم محفزة لشراء العملات الأجنبية، من أجل إنعاش حالة السوق المحلي في السودان.

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الإثنين 11-02-2019

العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 64.45 جنيه سوداني الريال السعودي 17.20 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 19.20 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 72 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 81 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.72 جنيه سوداني الريال القطري 17.30 جنيه سوداني

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الإثنين 11 فبراير 2019

العملة السعر الدولار 77.50 جنيه سوداني

صرحت وزارة الخارجية أنه لم يتم إيداع إحدى الدول لوديعة مليارية في السوق المحلي في السودان وفي البنك المركزي، وذلك وفقًا لما تم نشره مؤخرًا حول ذلك الأمر، وقال وزير الخارجية أسامة فيصل، أن السودان تتعامل مع الدول في إطار الصداقة العامة، ونتابع معكم الأسعار بشكل مستمر عبر التحديثات يوميًا

الدولار يستقر أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات الإثنين 11 فبراير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات اليومية لأسعار العملات