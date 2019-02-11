حقيقة ثمرة تفاح الجن في ميشيغان الأميركية

شهدت ولاية ميشيغان الأمريكية ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها، أنتجتها التغيرات القصوى بدرجات الحرارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد موجة الصقيع الأخيرة التي اجتاحت الولاية، خرج رجل إلى حديقته ليجد ثمرة غريبة الشكل والهيكل أطلق عليها تفاح الجن، ونشر الصورة على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، وهو تفاح جليدي شفاف وفارغ من الداخل، حسب رائج.

كما ولاحظ المستخدمون، أن التفاح الجليدي الشفاف، معلق على فروع الشجر، ولكن بدون محتوى، لم يستطع كثيرون الكشف عن سرّ ظهور هذه الفاكهة الغريبة والفريدة من نوعها.

وتساءل الكثيرون، كيف حصل ذلك، إلا أن صاحب الحديقة أوضح أن السبب بسيط للغاية، فقد ارتفعت درجات الحرارة بعد الصقيع الشديد، ثمّ هطل مطر جليدي، والذي غطى التفاح القديم وغيّره بطبقة زجاجية شفافة على وجه الخصوص.

ثم أضاف، أنّ درجات الحرارة لم تسمح للثلج بالذوبان، فتحوّل ما داخل طبقة الجليد إلى حشوة سائلة مما أدى إلى انصبابها على الأرض وبقاء طبقة الجليدية من دون محتوى.