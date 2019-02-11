تعرف على موعد انتهاء التقديم في “مسابقة المعلمين” بعقود مؤقتة .. والأمور المتعلقة...

تحدثنا سابقاً من خلال موقعكم نجوم مصرية عن فتح باب التقديم للعمل بعقود مؤقتة للمعلمين، وفي إطار ذلك حددت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدمون لهذه الوظيفة (يمكن الرجوع إلى الموضوع من هنا)، كما تحدثنا أيضاً في مقال آخر عن شرح مفصل بالصور للطريقة الصحيحة للتقديم لهذه المهنة الجليلة (يمكن الرجوع إلى الموضوع من هنا)، واليوم نتحدث إليكم عن تحديد آخر موعد لتلقي طلبات العمل بمسابقة المعلمين للعام الحالي 2019.

ففي سياق الموضوع صرح نائب وزير التربية والتعليم العام والتعليم الفني الدكتور/ محمد عمر أن إجمالي الذين تقدموا لهذه المسابقة للعمل بالعقد كمدرس مؤقت حتي الآن بلغ حوالي 302 ألف شخص وذلك على مستوى محافظات الجمهورية كلها، كما أضاف سيادته أن أكثر محافظة شهدت إقبالاً كبيراً على التقديم في هذه المسابقة هي محافظة الدقهلية، موضحاً سيادته أن فتح باب المسابقة للعمل كمدرس بعقد مؤقت تهدف في المقام الأول لسد العجز الموجود في بعض التخصصات بالمدارس المصرية.

وعن موعد انتهاء التقديم في هذه المسابقة والكلام الذي يثار حول صعوبة استخراج القيد العائلي للمتقدمين قبل انتهاء وغلق باب التقديم، فقد أكد نائب وزير التربية والتعليم العام والفني لشئون المعلمين آخر موعد لتلقي طلبات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة هو يوم الخميس القادم، موضحاً سيادته أنه مشكلة استخراج القيد العائلي حلها أن هناك أسبوع آخر سوف يتم فيه استلام أوراق المتقدمين باليد وذلك إلى الإدارات التعليمية الخاصة بهم في كل محافظة.