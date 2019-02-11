شاهد الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş:Ertuğrul الجزء الخامس والقنوات الناقلة

الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل من أحداث الجزء الخامس، ينتظرها الملايين من عشاق هذه الملحمة التركية الدرامية، والذى يُعد أعلى المسلسلات مشاهدة على اطلاقاً، المسلسل يحكى الكثير من الوقائع التاريخية، والدوافع التى أدت إلى انشاء الدولة العثمانية بعد ذلك، وقد تم صياغته بصورة تشويقية، جعلت من كل حلقة كأنها مسلسل بذاته، كانت أولى حلقات مسلسل قيامة ارطغرل قد تم عرضها في 10 ديسمبر 2014، وزادت شعبيته فى أرجاء الوطن العربى وكل عام يتم اذاعة جزء جديد من هذا المسلسل، ونحن الآن نتابع أحداث الجزء الخامس من المسلسل التاريخى التركى قيامه ارطغرل والمتوقع أن يكون الجزء الخامس هو أخر الأجزاء .

تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل

ننشر لكم جميع ترددات القنوات العربية التى تقوم بعرض المسلسل التاريخى قيامة ارطغرل مترجم كاملاً،كما هو موضح بالجدول بالاسفل

اسم القناة ترددها اسم القمر معامل الترميز استقطابها قناة وطن 11012 نايل سات 27500 أفقى دعوة 10727 نايل سات 27500 عمودى فور شباب 11316 نايل سات 27500 أفقى الشرق 11137 نايل سات 27500 عمودى TRT 11042 EUTELSAT 8400 عمودى اليرموك 11678 TURKSAT 27500 عمودى

و سنعرض لكم أى قناة جديدة أخرى ستقوم بعرض المسلسل التركى

رابط موقع النور الذى يعرض مسلسل قيامة ارطغرل

هذا هو رابط موقع النور ALnoor TV الذى يعر ض المسلسل قيامة ارطغرل بترجمة عربى

مواعيد مسلسل ارطغرل

يتم تقديم مسلسل ارطغرل حلقة واحدة أسبوعياً، حيث تذيعه القناة التركية TRT يوم الأربعاء فى الثامنة و النصف مساء، ويتم بعد ذلك القيام بترجمة حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامه أرطغرل للغة العربية، وذلك على موقع النور.

قناة دعوة تقوم بعرض المسلسل يوم الخميس فى السابعة والنصف مساء وتكون الاعادة فى تمام الساعة 12:30 ظهرا، ويُذاع المسلسل أيضا على قناة اليرموك مرة أسبوعياً يوم الخميس فى تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصرمسلسل قيامة ارطغرل أون لاين الجزء الخامس مترجم كاملة موقع النور

الحلقة 135 Diriliş:Ertuğrul من المسلسل التركى التاريخى قيامة أرطغرل

من المنتظر أن تُذاع الحلقة رقم 135 من المسلسل التركى التاريخى قيامة أرطغرل Diriliş:Ertuğrul، يوم الأربعاء 13 فبراير على قناة trt التركية.