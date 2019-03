تردد قناة on sport – اضبط تردد قناة اون سبورت الجديد 2019 على النايل سات لمتابعة مبارايات...

أصبح البحث عن تردد قناة أون سبورت ON SPORT 1، يتصدر موقع البحث الشهير جوجل ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي ككل وترجع أهمية تردد قناة أوت سبورت لأهمية القناة، حيث حصلت القناة بشكل حصري على حقوق البث لمبارايات الدوري المصري بالإشتراك مع قناة النيل الرياضية التابعة للتليفزيون المصري.

وفي عام 2018 تم افتتاح قناة ON SPORT 2 على نفس التردد السابق لقناة ON LIVE الإخبارية التي أغلقت قبل أشهر، حيث تقوم القناة بنقل المبارايات في حال تعارض المواعيد مع مبارايات أخري، وبالتالي تمنح المشاهدة الفرصة لإختيار المباراة التي يفضل مشاهدتها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص تردد قناة ON SPORT 1 وتردد قناة ON SPORT 2 فتابعونا.

وجديراً بالذكر، أن قناة أون سبورت تعاقدت مع أبرز المحللين المصريين وعلى رأسهم عماد متعب ومحمد أبو العلا وطه إسماعيل ومحمد فضل وعمرو الدسوقي، كما يقوم أحمد الشناوي بالاشراف على الفقرات التحكيمية بالقناة، ويتم بث قناة on sport على تردد واحد بقناتين أحدهما بجودة شاشة عادية والآخر بجودة HD.

تردد قناة أون سبورت 1 ON SPORT

تعمل قناة أون سبورت على مدار 24 ساعة، وتقوم القناة ببث محتواها بصيغة ال HD والتي تمنح جودة الصوت ونقاء الصورة، ولعل من أبرز عيوب هذه الصيغة أنها لا تعمل سوى لريسيفرات ال HD فقط، ولهذا قامت القناة بحل هذه المشكلة وأصبحت تبث القناة بصيغة ال SD أيضاً، التي تعمل على الريسيفر العادي والريسيفر ال HD، وبهذا يمكن للجميع مشاهدة قناة ON SPORT ولتنزيل قناة ON SPORT 1، يمكنكم ضبط أجهزتكم على التردد التالي:-

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ h 10853 27500 5/6 التردد HD 10853 h 27500 5/6 التردد SD

ملحوظة:- يمكن استقبال القناة بكل سهولة وبإشارة قوية بواسطة قمر 70 سم.

تردد قناة أون سبورت 2 ON SPORT

تردد قناة أون سبورت 2 ON SPORT، هو نفس تردد قناة أون سبورت 1، حيث يتم استقبال القناتين على نفس التردد الموجود بالجدول في الأعلى، ويمكنكم الإستعانة بالفيديو التالي لمعرفة كيفية ضبط القناة.

أشهر برامج قناة أون سبورت ON SPORT

تقوم قناة أون سبورت بنقل مبارايات الدوري المصري وكأس مصر والدوري الأسباني، كما تقوم بنقل المبارايات الودية للمنتخب المصري، وتقوم القناة بتقديم الإستديوهات التحليلية قبل وبعد كل مباراة، عن طريق خيرة من أفضل الإعلاميين الرياضيين مثل سيف زاهر وأحمد شوبير وكريم خطاب وإبراهيم عبد الجواد.

برنامج الكرة الإيطالية الذي يقدمه محمد المحمودي.

تقدم القناة بشكل غير منتظم بعض مبارايات الألعاب الأخرى غير كرة القدم.

هناك بعض المذيعين الشبان الذين يقدمون برنامج ميديا على القناة.

يقدم الفقرات التحكيمية على شاشة القناة الخبير التحكيمي أحمد الشناوي.

نتابع معكم أعزائنا القراء بشكل مستمر عبر موقعنا أهم أحداث ومبارايات الدوري المصري، ولقد وصلنا الآن إلى الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري، وقد تم إذاعة أمس مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري عبر شاشة أون سبورت، والتي انتهت بفوز الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.