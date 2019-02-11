نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 11-2-2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 11-2-2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.62 جنيه إلى 17.72 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 17.55 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.65 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك التنمية الصناعية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 24 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 6 أيام كريدى أجريكول 17.57 17.67 4 أيام بنك البركة 17.57 17.67 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.57 17.67 24 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 5 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 21 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 23 ساعة بنك قناة السويس 17.56 17.66 19 ساعة بنك المشرق 17.56 17.66 5 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 6 أيام بنك مصر 17.55 17.65 6 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 6 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 6 أيام المصرف المتحد 17.55 17.65 6 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.55 17.65 37 دقيقة بنك الإسكندرية 17.55 17.65 5 أيام بنك عودة 17.55 17.65 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 6 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 22 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 6 أيام البنك المركزى المصرى 17.54 17.68 18 ساعة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

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ثبات تام في سعر الدولار اليوم الإثنين 11-2-2019 في معظم البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران التنمية 17.57 للشراء، وسجل سعر البيع 17.67 جنيه، بينما سجل السعر في البنك الأهلي المصري للشراء 17.55، و17.65 بيع، ويتأثر بسعر الدولار الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر، تابعوا معنا سعر صرف الدولار في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة فور تغير الأسعار.

الإثنين 11-2-2019 في معظم البنوك، حيث سجل في بنك مصر إيران التنمية 17.57 للشراء، وسجل سعر البيع 17.67 جنيه، بينما سجل السعر في البنك الأهلي المصري للشراء 17.55، و17.65 بيع، ويتأثر الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر، تابعوا معنا في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة فور تغير الأسعار. ثبات سعر صرف الدولار اليوم عند نفس القيم منذ تعاملات الخميس الماضي.

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نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.