تردد قناة Abu Dhabi Sport HD – اضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية سبورت الاولي والثانية “AD...

أصبح البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports، من أولويات عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج، وقد برزت أهمية تردد قناة أبو ظبي الرياضية في الفترة الأخيرة بسبب نقلها لمبارايات كأس زايد للأندية الأبطال، وتعمل قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports على جذب المشاهدين من كل أنحاء الوطن العربي، ولذلك تبث القناة بأكثر من تردد على النايل سات وعرب سات كما تبث بصيغتي ال HD ,SD.

ونظراً لما يشغله تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports frequency 2019 من أهمية لدى قرائنا الأعزاء، فسوف نقدم لكم في هذا المقال كل ما يخص تردد قناة أبو ظبي الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تغطية حية ومستمرة لكل مبارايات دوري ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال فتابعونا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

كما ذكرنا سابقاً أعزائنا القراء أن قناة أبو ظبي الرياضية تبث بصيغتي ال Hd ,Sd، حتى تجذب أكبر عدد من المشاهدين، ويمكننا إيجاز الفارق بين الصيغتين في الجدول التالي:

صيغة ال HD صيغة ال SD التردد ال HD يعمل على ريسيفر HD ولا يعمل على الريسيفر العادي التردد ال SD يعمل علي كل من الريسيفر العادي والريسيفر ال HD

ولهذا يمكن لأصحاب الريسيفر العادي الإستمتاع بمشاهدة القناة بصيغة ال SD، ونعرض على حضراتكم الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية لنقل مبارايات البطولة العربية تردد قناة ابو ظبي الرياضية

تردد قناة Abu Dhabi Sport HD 1

وتعرف أيضاَ بتردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD 2019

التردد الترميز الإستقطاب 12467 27500 أفقي H

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD 2019

التردد الترميز الإستقطاب 12467 27500 أفقي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD 2019

اسم القناة التردد الترميز الإستقطاب أبو ظبي الرياضية 1 SD 2019 12223 27500 أفقي H أبو ظبي الرياضية SD 2019 2 12230 27500 أفقي H

جدول مبارايات دوري ربع النهائي لكأس زايد لأندية الأبطال

المباراة التاريخ التوقيت المريخ # مولودية الجزائر الوصل # الأهلي السعودي الهلال # الإتحاد السكندري 16/2 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة الإتحاد السكندري # الهلال 25/2 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة الأهلي السعودي # الوصل 25/2 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة

مبارايات دور الثمانية كأس زايد

شهدت قرعة كأس زايد لأندية الأبطال، مواجهات نارية من العيار الثقيل، وقد تأهل فريق النجم الساحلي، إلى الدور نصف النهائي من دوري كأس زايد لأندية الأبطال، على الرغم من الهزيمة من الرجاء بهدف نظيف بسبب فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وسوف نقدم لكم متابعة حية ومستمرة لكل مبارايات دور ربع النهائي لكأس زايد فكونوا معنا.