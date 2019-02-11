سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلي المصري|متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وأسعار العملات

تحديث الأحد 10 فبراير 2019

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتخفيض لسعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك التنمية الصناعية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 21 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 6 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.57 17.67 21 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 5 أيام بنك البركة 17.57 17.67 3 أيام كريدى أجريكول 17.57 17.67 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 20 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 18 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.57 17.67 20 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 6 أيام بنك المشرق 17.56 17.66 5 أيام بنك قناة السويس 17.56 17.66 16 ساعة بنك عودة 17.55 17.65 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 6 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 19 ساعة بنك الإسكندرية 17.55 17.65 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 6 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 6 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 5 أيام المصرف المتحد 17.55 17.65 6 أيام بنك مصر 17.55 17.65 6 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 6 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 6 أيام البنك المركزى المصرى 17.54 17.68 15 ساعة

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يعتمد سعر الدولار بالبنك الأهلي وجميع البنوك على قانون العرض والطلب والاحتياطات النقدية لدى البنوك، والأخبار الاقتصادي والسياسية الهامة، بينما يرتبط سعر اليورو والجنيه الاسترليني بالأسعار العالمية للعملات، وذلك بعد فكهما الارتباط بالسوق المصري وارتباطهما بالبورصات العالمية للعملات.

ترتبط العملة الخضراء بالسوق المصري بقانون العرض والطلب، منذ تحرير سعر صرف العملة المصرية في مقابل جميع العملات، وأيضا احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، وقد ارتفع احتياطيات البنوك من الدولار بالفترة الأخيرة لمستويات غير مسبوقة منذ 2011، مما أدى لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنية، واتجاهه للانخفاض على المدى المتوسط.

يرتبط سعر الريال السعودي في السوق المصري بقانون العرض والطلب وخاصة في مواسم الحجز للحج والعمرة، وقد استمر مستقرا على متوسطاته السعرية نفسها لما يقترب من العام، بسبب استقرار سوق صرف العملات بالسوق المصري.