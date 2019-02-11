أضف ترددات مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية تي آر تي 1 | الممثل إنجين بينلي EnginBenli ينضم للحلقة...

مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية ، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 135 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 134 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون مشاهدة أرطغرل 134 على trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 135 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور أرطغرل 135 لكى تتمكنون من مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية مترجم للعربية بجودة عالية وعلى موقع النور عقب عرضها حصرى على القناة التركية.

مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية

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موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد القنوات الناقلة لارطغرل 134

مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

رابط مشاهدة الحلقة 134 عبر موقع النور

موعد مشاهدة أرطغرل 134 على trt1 التركية

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة.

وتصدر مسلسل قيامة ارطغرل أكثر المسلسلات مشاهدة الأسبوع الماضي في تركيا بـ 12,15 مليون مشاهد. أرطغرل 135 على trt1 التركية تي آر تي 1

الممثل إنجين بينلي ينضم لطاقم العمل

– الظهور الأول للمنضم حديثاً إلى كاست المسلسل بشخصية مغولية ستظهر الحلقة القادمة. #DirilişErtuğrul الممثل إنجين بينلي ينضم لطاقم العمل

مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية

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