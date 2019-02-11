مشروع “دار مصر” بدمياط الجديدة يسلم 360 وحدة سكنية جاهزة التشطيب الأربعاء القادم

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس “محمد السيد” أن مشروع “دار مصر” دمياط الجديدة يوجد به الآن 360 وحدة سكنية كاملة التجهيز والتشطيبات، ولا يبقى سوى تسليم هذه الوحدات للفائزين بها، وسيتم إخطار الفائزين مواعيد الاستلام، وتبدأ عملية تسليم الوحدات الجاهزة إلى أصحابها الفائزين بها في هذه المرحلة يوم الأربعاء الموافق 2019/2/13 وتستمر عملية التسليم حتى يوم الاثنين الموافق 2019/3/11.

وأن رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس قد أفاده أيضا أن الوحدات السكنية الجاهزة بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة الجاهزة للتسليم هي في عمارات رقم (1- 2 -15 -23 -24 -28 -29 -34 -37 -47 -48 -53 -54 -55 -56) وأوضح جهاز مدينة دمياط الجديدة انه تم إرسال حتى الآن بيانات 209 عمارة ألي بنك التعمير والإسكان لتسليمها إلى أصحابها الفائزين بها.

مشروع دار مصر دمياط الجديدة

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن طريقة استلام الوحدات السكنية بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة بالنسبة للفائزين في هذه المرحلة عليه الالتزام بالتعليمات الأتية.

التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة وذلك لسداد جميع المستحقات التي على هذه الوحدات يجب إحضار خطاب موجه من بنك التعمير والإسكان إلى جهاز مدينة دمياط الجديدة، يفيد بسداد جميع المستحقات وأنه لا مانع من استعلام الوحدة المخصصة له، وانه ليس عليه ما يعوق استلام الوحدة بعد تخصيصها التوجه بعد ذلك إلى جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام

الأوراق المطلوبة بجهاز مدينة دمياط

وقبل التوجه إلى جهاز مدينة دمياط الجديدة يجب إحضار المستندات الأتية.