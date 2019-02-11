كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العرض الخاص لفيلم "قصة حب" بحضور نجوم الفن.. وغياب مثير للجدل لـ"هنا الزاهد"(فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

والمخرج عثمان ابو لبن واحمد حاتم، وعلا رشدي وحرص علي دعمها حضور زوجها الفنان احمد داوود بالاضافة الي المطربة كنزي التركي ومنتجي العمل.

وأثار غياب هنا الزاهد، الجدل وخاصة بعد انتشار أخبار عن الخلافات بينها وبين أحمد فهمي بعد البوستر الدعائي لـ"قصة حب".

وحرص علي تهنئتهم عدد كبير من الفنانين منهم حازم سمير و كريم قاسم وعمرو عابد وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفي جاد، الشاعر تامر حسين والمخرج هاني خليفة.

"قصة حب" بطولة كل من هنا الزاهد، احمد حاتم، ياسر الطوبجي، وعلا رشدي، وحنان سليمان، وفرح يوسف، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وقصة وإنتاج ياسر صلاح، ومدير التصوير أحمد يعقوب، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، صوت حسن أبو جبل، ديكور أيمن إلهامي، مدير إنتاج محمد شفيق، موسيقى أشرف محروس وستايلست مها بركة وخالد عبد العزيز وإخراج عثمان أبو لبن ومن إنتاج شركات سيني برو، مترو ميوزك وديمنشنز، وتقوم نيو سينشري بمهام التوزيع الداخلي ودولار فيلم التوزيع الخارجي، بينما تتولى تسويق وترويج الفيلم شركة "MAD Solutions