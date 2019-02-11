الاشتراك في برنامج العباقرة لطلاب المدارس والجامعات 2019 – مواعيد عرض البرنامج على قناة...

برنامج العباقرة الذي يقدمه الروائي عصام يوسف على قناة القاهرة والناس لطلبة المدارس والجامعات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ونوضح لكم كيفية الاشتراك في برنامج العباقرة الذي هو عبارة عن اسئلة ثقافية تهدف الي إضافة معلومات قيمة وشيقة لطلاب المدارس، حيث تكمن فكرة البرنامج على خلق روح التنافس بين طلاب المدارس، والحصول على اللقب الذي يحقق تفوق المدرسة او الجامعة على الاخرى، وتتحول نقاط الفوز الى أموال نقدية يقوم البنك الاهلي المصري بدفعها لدعم التعليم في مصر، وبالتالي يجد طلاب المدارس والجامعات رغبة كبيرة في الاشتراك في برنامج العباقرة في موسمه الحالي، حيث هناك اشتراطات معينة في المدارس المقبولة في برنامج العباقرة 2019، للحصول على فرصة في الاشتراك في المسابقة والظهور إعلاميا على على قناة القاهرة والناس.

برنامج العباقرة لطلاب المدارس والجامعات

يتكون برنامج العباقرة من 4 مجموعات وتتكون كل مجموعة من 4 مدارس كما في نظام بطولة كأس العالم، كما تقوم كل مدرسة مشتركة في برنامج العباقرة بلعب 3 مباريات وبحسب النقاط تصل 8 مدارس من المشتركين الى دور الثمانية، وتستمر التصفية بين المدارس المتأهلة وصولا الى المباراة النهائية.

كيفية الاشتراك في برنامج العباقرة

فكرة برنامج العباقرة

يمكن لطلاب المدارس الاشتراك في برنامج العباقرة بعد المرور باختبارات مختلفة تؤهل مدارسهم للمشاركة في البرنامج، ويتم ذلك بالدخول على صفحة برنامج العباقرة وإرسال رسالة تحتوي على الرغبة في الاشتراك ورقم الهاتف، حيث تقوم إدارة البرنامج بالتواصل مع المشتركين.

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مواعيد برنامج العباقرة

يذاع برنامج العباقرة في موسمه السادس على قناة القاهرة والناس من يوم الخميس الى السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 8 م، حيث يمكنكم متابعة برنامج العباقرة ومشاهدة التنافس بين طلاب المدارس.

تقديم برنامج العباقرة الموسم السابع

أعلن مقدم برنامج العباقرة الروائي عصام يوسف عن تقديمات برنامج العباقرة الموسم السابع، وذلك عن طريق إدارة المدرسة فقط.

رقم تليفون الاشتراك في برنامج العباقرة

ويمكنكم الاتصال على الرقم 01210666000 في حالة الرغبة في الاشتراك في برنامج العباقرة في موسمه السابع مع التأكيد على ان الاشتراك للموسم القادم يقتصر على مدير المدرسة فقط.