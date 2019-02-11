الآن رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردنية 2019 : اعرف النتيجة اليوم

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردنية يترقب ما يزيد عن 175 ألف طالب وطالبة في كافة الفروع الأكاديمية والمهنيةإعلان نتائج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي)، وذلك للدورة الشتوية لعام 2018، ومن المقرر أن يعقد الدكتور/ عمر الرزاز وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا، وذلك بمركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم، حيث يتناول الوزير خلال المؤتمر نتائج الامتحانات، ووقد تقرر أيضاً أن تعلن النتائج إلكترونيا على الرابط www.tawjihi.jo.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال تأدية الامتحانات قد أبدى الكثير من الطلبة ارتياحهم لسهولة الأسئلة، وقد عبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لقيت بعض أسئلة الامتحانات انتقادات من طلبة ومدرسين، لعدم موافقتها للمنهاج أحيانا، ولصعوبتها كما قال طلبة.

رجح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والعليم الأستاذ وليد الجلاد إعلان نتائج شتوية التوجيهي في منتصف شهر شباط الجاري. وبين أن وزارة التربية والتعليم أنهت عملية التصحيح لجميع المباحث في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام الحالي “التوجيهي”،. Advertisements وقال الجلاد أن الإدارة تسلمت اليوم الأحد جميع دفاتر إجابات الطلبة من مراكز التصحيح، مبينا أن الدفاتر تخضع لعملية مراجعة شاملة من قبل كوادر مختصة تعمل على فرز وتدقيق ومطابقة وجمع للعلامات قبل الاستخراج النهائي لنتائج الطلبة.

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردنية

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردنية

سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة – التوجيهي للدورة الشتوية لعام 2017 عبر الرابط التالي: www.tawjihi.jo